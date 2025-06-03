Россиянам рассказали, как летом снизить расход топлива автомобиля

Автомобилистам, желающим избежать лишнего расхода топлива, следует придерживаться допустимого скоростного режима в городе и за городом. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин.

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По его словам, кроме агрессивной езды к повышенному расходу топлива могут привести непрочищенные форсунки и грязное моторное масло.

«Чем больше отложений в масле, тем выше расход.. Каждые семь тысяч км пробега рекомендуется менять его, в российских условиях это оптимальный срок», — подчеркну эксперт.

Субботин добавил, что для нормального расхода топлива также нужно регулярно менять воздушный и топливный фильтры.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что из-за перегрузки у автомобиля могут возникнуть пробелыс подвеской, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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