Россиянам рассказали, как летом снизить расход топлива автомобиля
Автомобилистам, желающим избежать лишнего расхода топлива, следует придерживаться допустимого скоростного режима в городе и за городом. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин.
По его словам, кроме агрессивной езды к повышенному расходу топлива могут привести непрочищенные форсунки и грязное моторное масло.
«Чем больше отложений в масле, тем выше расход.. Каждые семь тысяч км пробега рекомендуется менять его, в российских условиях это оптимальный срок», — подчеркну эксперт.
Субботин добавил, что для нормального расхода топлива также нужно регулярно менять воздушный и топливный фильтры.
Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что из-за перегрузки у автомобиля могут возникнуть пробелыс подвеской, сообщает RT.
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