Россиянам рассказали, как летом снизить расход топлива автомобиля

По его словам, кроме агрессивной езды к повышенному расходу топлива могут привести непрочищенные форсунки и грязное моторное масло.

«Чем больше отложений в масле, тем выше расход.. Каждые семь тысяч км пробега рекомендуется менять его, в российских условиях это оптимальный срок», — подчеркну эксперт.

Субботин добавил, что для нормального расхода топлива также нужно регулярно менять воздушный и топливный фильтры.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что из-за перегрузки у автомобиля могут возникнуть пробелыс подвеской, сообщает RT.

