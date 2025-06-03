Швейцария присоединилась к 17 пакету антироссийских санкций ЕС

В частности, в швейцарский список включили 17 физических лиц. Это, в том числе, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Также Были поддержаны санкции против 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятия. В «чёрный» список попали «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, судоходная компаниа «Волжское пароходство» и другие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не знает, будет ли он поддерживать ужесточении санкций против России, сообщает RT.

