Швейцария присоединилась к 17 пакету антироссийских санкций ЕС
Власти Швейцария приняли решение частично присоединиться к 17-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявили в пресс-службе Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).
В частности, в швейцарский список включили 17 физических лиц. Это, в том числе, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
Также Были поддержаны санкции против 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятия. В «чёрный» список попали «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, судоходная компаниа «Волжское пароходство» и другие.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не знает, будет ли он поддерживать ужесточении санкций против России, сообщает RT.
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