Разработчиков онлайн-игры «Мир танков» признали экстремистами
Таганский районный суд Москвы признал экстремистской организацией компанию «Леста» - разработчика онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, деятельность ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси» и ООО «Леста геймс Москва» на территории России теперь запрещена.
«Обратить 100% долей этих юрлиц в доход государства» , - добавили в суде, указав, что решение вступает в силу незамедлительно.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Amnesty International, сообщает RT.
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