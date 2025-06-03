Разработчиков онлайн-игры «Мир танков» признали экстремистами

Таганский районный суд Москвы признал экстремистской организацией компанию «Леста» - разработчика онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, деятельность ООО «Леста», ООО «Леста геймс эдженси» и ООО «Леста геймс Москва» на территории России теперь запрещена.

«Обратить 100% долей этих юрлиц в доход государства» , - добавили в суде, указав, что решение вступает в силу незамедлительно.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Amnesty International, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыСудГенпрокуратура РфЭкстремисты

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