Более трех тысяч подростков поучаствовали во Всероссийском экоуроке Росприроднадзора и РФС
Свыше 3200 юных футболистов со всей России приняли участие во Всероссийском экоуроке в рамках Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого», которая проводилась совместно с Российским футбольным союзом. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Радионова и легендарный российский футболист, руководитель Департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин провели встречу с молодыми спортсменами из Москвы и Московской области. Всероссийский экроурок для футболистов Юношеской лиги прошел в формате лекции и живого общения. Радионова отметила, что это уже не первый проект с Российским футбольным союзом, и она очень рада, что молодым футболистам не чужды экологические проблемы.
Главный эколог страны также рассказала, что футболисты задавали серьезные вопросы об экологической обстановке в стране, об исчезающих видах животных и о помощи, которую им может оказать человек. Также они интересовались, как стать участниками и волонтерами Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Смертин в свою очередь рассказал, что юные футболисты уже делают все от них зависящее для здоровья и процветания родного края, например, высаживают деревья и размещают кормушки для птиц.
Активно поддерживает премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого» и исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская. На встрече с футболистами она рассказала, что поколение Z очень осознанно подходит к использованию природных ресурсов.
Всероссийский экоурок закончился интересным квизом и награждением команды победителей.
Премию поддержали: ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, Юношеская футбольная лига, НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты» и другие.
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