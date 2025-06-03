Более трех тысяч подростков поучаствовали во Всероссийском экоуроке Росприроднадзора и РФС

Главный эколог страны также рассказала, что футболисты задавали серьезные вопросы об экологической обстановке в стране, об исчезающих видах животных и о помощи, которую им может оказать человек. Также они интересовались, как стать участниками и волонтерами Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Смертин в свою очередь рассказал, что юные футболисты уже делают все от них зависящее для здоровья и процветания родного края, например, высаживают деревья и размещают кормушки для птиц.

Активно поддерживает премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого» и исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская. На встрече с футболистами она рассказала, что поколение Z очень осознанно подходит к использованию природных ресурсов.

Всероссийский экоурок закончился интересным квизом и награждением команды победителей.

Премию поддержали: ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, Юношеская футбольная лига, НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты» и другие.

