Боец ВСУ рассказал о четырехдневном ожидании плена

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отправлены в населенный пункт, находящийся под контролем российской армии. Они попали под минометный обстрел, и бронемашина, в которой был Зиновик, подорвалась на мине. Тяжелораненого солдата спрятали и покинули территорию.

По его признанию, украинец прождал четыре дня, прежде чем его нашли российские разведчики. Его забрали на носилках, дали еду и воду, рассказал Зиновик. Он добавил, что был рад попаданию в плен, и поблагодарил врачей, которые позаботились о нем.

Ранее в Пентагоне сообщили, что украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

