Боец ВСУ рассказал о четырехдневном ожидании плена
Украинский солдат Евгений Зиновик признался, что ждал попадания в плен четыре дня после того, как его бросили сослуживцы. Слова военного приводит РИА Новости.
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отправлены в населенный пункт, находящийся под контролем российской армии. Они попали под минометный обстрел, и бронемашина, в которой был Зиновик, подорвалась на мине. Тяжелораненого солдата спрятали и покинули территорию.
По его признанию, украинец прождал четыре дня, прежде чем его нашли российские разведчики. Его забрали на носилках, дали еду и воду, рассказал Зиновик. Он добавил, что был рад попаданию в плен, и поблагодарил врачей, которые позаботились о нем.
Ранее в Пентагоне сообщили, что украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
- Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек
- Экс-премьер Украины Азаров заявил о серьезных проблемах со здоровьем Зеленского
- Путин высказался о своем участии в президентских выборах
- Путин назвал недопустимым появление гетто в России
- Путин: Не понимаю, зачем Чубайс удрал из России
- Путин предложил учредить День воссоединения РФ с новыми регионами
- Путин назвал преследованием по политическим мотивам уголовные дела против Трампа
- Путин пожелал здоровья осудившему спецоперацию Воложу
- Посол Капур: Индия не платит за российскую нефть рупиями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru