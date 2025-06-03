Сергей Собянин: В Москве создается паллиативная служба нового поколения
По его словам, она будет включать современную инфраструктуру, выездную и стационарную помощь, а также обучение специалистов и поддержку родных.
Градоначальник отметил, что в состав службы входят хосписы, отделения в городских больницах, выездные бригады и Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, семь корпусов которого были обновлены.
«Сегодня после реконструкции полностью готов к открытию последний — корпус № 2 на улице Двинцев. Он начнет работу в ближайшее время», — заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в московских клинках принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших при ЧП в Брянской области, пишут «Известия».
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