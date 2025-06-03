Проезд транспорта по Крымскому мосту временно закрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Перед Крымским мостом зафиксировали очередь в более чем 3 тысячи машин

Сообщение о перерытии движения было опубликовано в 15:23 мск 3 июня, причина не уточняется.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - заявили в инфоцентре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, в том числе Крымского моста, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПроисшествияОграничение ДвиженияКрымский Мост

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