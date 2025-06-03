Проезд транспорта по Крымскому мосту временно закрыли

В Кремле допустили оперативную организацию встречи Путина и Трампа АВС: Трамп все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования Композитор Евгений Дога умер на 89 году жизни Опасные зоны определены на побережье в Анапе и Темрюкском районе в рамках ликвидации ЧС Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Roland Garros