Экс-футболист Глушаков раскритиковал чемпионский кубок РПЛ
Бывший игрок сборной России по футболу, чемпион страны в составе «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ФК «Краснодар» за победу в Российской Премьер-лиге вручили «какой-то кубок непонятный».
В выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!» он отметил, что дизайн трофея не позволяет чемпионам «ни налить, ни порадоваться, ни отметить».
«Считаю, что надо РФС придумать другой какой-то кубок. Вкус победы из кубка должен быть», — заключил Глушаков.
Ранее ФК «Краснодар» по итогам сезона 2024/2025 на одно очко опередил питерский «Зенит» и впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу, сообщает «Свободная пресса».
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