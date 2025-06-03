Экс-футболист Глушаков раскритиковал чемпионский кубок РПЛ

В выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!» он отметил, что дизайн трофея не позволяет чемпионам «ни налить, ни порадоваться, ни отметить».

«Считаю, что надо РФС придумать другой какой-то кубок. Вкус победы из кубка должен быть», — заключил Глушаков.

Ранее ФК «Краснодар» по итогам сезона 2024/2025 на одно очко опередил питерский «Зенит» и впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу, сообщает «Свободная пресса».

