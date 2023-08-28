Пушилин: Украина демонстрирует недоговороспособность по обмену пленными

«Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными», — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, переговоры происходят в очень непростых условиях. Согласно последним данным, в украинском плену находятся не менее 270 военнослужащих из ДНР. Для их возвращения предпринимаются необходимые меры, в том числе на федеральном уровне.

В июле 45 российских военных были возвращены на родину с подконтрольной Киеву территории, напоминает Ura.ru.

