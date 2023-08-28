Пушилин: Украина демонстрирует недоговороспособность по обмену пленными
Киев демонстрирует недоговороспособность в вопросе обмена пленными. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Мы имеем дело с таким противником, который недоговороспособен даже в таких чувствительных моментах, как обмен пленными», — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Пушилина, переговоры происходят в очень непростых условиях. Согласно последним данным, в украинском плену находятся не менее 270 военнослужащих из ДНР. Для их возвращения предпринимаются необходимые меры, в том числе на федеральном уровне.
В июле 45 российских военных были возвращены на родину с подконтрольной Киеву территории, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru