СМИ: украинские солдаты пожаловались на растущее уныние на фронте
Солдаты Вооруженных сил Украины несут большие потери при дефиците боеприпасов и экипировки, сообщает Associated Press.
В интервью они пожаловались на растущее на фронте уныние среди состава на фоне холода. По словам одного из военных, в настоящее время для ведения боевых действий важны дроны, однако подготовка их операторов затягивается.
Это, по его словам, оказывает влияние на рост потерь среди военных. По словам командира 59-й бригады ВСУ, если у его солдат закончатся боеприпасы, то он прикажет им идти на российскую армию с лопатами.
Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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