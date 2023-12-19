В интервью они пожаловались на растущее на фронте уныние среди состава на фоне холода. По словам одного из военных, в настоящее время для ведения боевых действий важны дроны, однако подготовка их операторов затягивается.

Это, по его словам, оказывает влияние на рост потерь среди военных. По словам командира 59-й бригады ВСУ, если у его солдат закончатся боеприпасы, то он прикажет им идти на российскую армию с лопатами.

Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

