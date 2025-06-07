Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу безалкогольных тонизирующих напитков в том числе энергетиков детям. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
Он предусматривает штрафы в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, а для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом в случае продажи энергетиков несовершеннолетним юрлицам придется заплатить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в интервью НСН отметил, что страшные картинки или статистика смертей на этикетках крепкого алкоголя не приведут к снижению потребления спиртного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru