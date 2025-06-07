Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Он предусматривает штрафы в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, а для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом в случае продажи энергетиков несовершеннолетним юрлицам придется заплатить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в интервью НСН отметил, что страшные картинки или статистика смертей на этикетках крепкого алкоголя не приведут к снижению потребления спиртного.