Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу безалкогольных тонизирующих напитков в том числе энергетиков детям. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

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Он предусматривает штрафы в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан, а для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом в случае продажи энергетиков несовершеннолетним юрлицам придется заплатить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в интервью НСН отметил, что страшные картинки или статистика смертей на этикетках крепкого алкоголя не приведут к снижению потребления спиртного.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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