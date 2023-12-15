СМИ: военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков

Он состоялся в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». Там начали ловить всех, включая 15-летних подростков. В здание вошли около 30 человек из числа сотрудников военкомата. Еще столько остались снаружи. Они ловили всех мальчиков, даже 15-летних, спрашивая возраст с документами. Издание отметило, что это не первый рейд силовиков по тренажерным залам и спортивным клубам. Из-за этого украинцы стали дарить свои абонементы.

Ранее в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

