СМИ: военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков
В Одессе представители украинских военкоматов провели рейд, сообщает издание «Страна.ua».
Он состоялся в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». Там начали ловить всех, включая 15-летних подростков. В здание вошли около 30 человек из числа сотрудников военкомата. Еще столько остались снаружи. Они ловили всех мальчиков, даже 15-летних, спрашивая возраст с документами. Издание отметило, что это не первый рейд силовиков по тренажерным залам и спортивным клубам. Из-за этого украинцы стали дарить свои абонементы.
Ранее в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru