Путин рассказал о продвижении российских войск на фронте
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российские силы продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.
По его словам, «Западная» группировка Вооруженных сил РФ взяла под контроль центр Купянска и удерживает почти две трети города. Путин также сообщил, что Кировск в Донецкой народной республике полностью перешёл под контроль российской армии.
Глава государства отметил, что Россия контролирует почти всю территорию Луганской народной республики. Он подчеркнул, что в целом российские войска «уверенно идут вперед».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет экспертов в сфере политики, экономики и международных отношений, передает «Радиоточка НСН».
