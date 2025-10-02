Глава государства отметил, что Россия контролирует почти всю территорию Луганской народной республики. Он подчеркнул, что в целом российские войска «уверенно идут вперед».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет экспертов в сфере политики, экономики и международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

