В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Под запрет попадает контент, содержащий дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соблюдать запрет обязаны владельцы онлайн-кинотеатров, а также сайтов и социальных сетей с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей.

Нарушение грозит отзывом прокатного удостоверения. Роскомнадзор будет давать на удаление такого контента всего сутки.

Ранее стало известно, что в России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

