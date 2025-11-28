В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов

С 1 марта 2026 года в России начинает действовать закон, ужесточающий контроль над распространением аудиовизуальной продукции, сообщает РИА Новости.

Недовольных будет больше? Минкультуры измерит ценности российских фильмов

Под запрет попадает контент, содержащий дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соблюдать запрет обязаны владельцы онлайн-кинотеатров, а также сайтов и социальных сетей с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей.

Нарушение грозит отзывом прокатного удостоверения. Роскомнадзор будет давать на удаление такого контента всего сутки.

Ранее стало известно, что в России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

