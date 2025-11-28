В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов
С 1 марта 2026 года в России начинает действовать закон, ужесточающий контроль над распространением аудиовизуальной продукции, сообщает РИА Новости.
Под запрет попадает контент, содержащий дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соблюдать запрет обязаны владельцы онлайн-кинотеатров, а также сайтов и социальных сетей с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей.
Нарушение грозит отзывом прокатного удостоверения. Роскомнадзор будет давать на удаление такого контента всего сутки.
Ранее стало известно, что в России хотят рекламировать на ТВ многодетные семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
