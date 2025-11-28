ЕС готов ввести против РФ не менее трех пакетов санкций в 2026 году

Как сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски, если нынешний конфликт вокруг Украины, Брюссель может принять три или даже больше пакетов ограничительных мер.

Политик подчеркнул, что ЕС уже имеет опыт быстрого согласования крупных санкционных раундов, что делает такой сценарий вполне реалистичным.

Впрочем, готовность ЕС ужесточать санкции связана не с кризисом на Украине, а с желанием сдержать конкурента в лице РФ, уверены эксперты. Евросоюз использует рестрикции как инструмент прямой борьбы с Россией.

Ранее стало известно, что санкции в отношении нефтяных компаний могут снизить выручку экспортеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

