«Я не очень верю в контрнаступление. Американская помощь оказывается Украине все время. Резервы тактически могут быть, но на какую-то серьезную операцию их быть не может. Конечно, две-три бригады они могут собрать, и это делалось не один раз. Могут и сейчас так сделать, но не больше. Все силы собирают по крохам для того, чтобы славянско-краматорскую группировку удержать, потому что там нависли два кармана и это очень тяжелое положение. Это ключевой, стратегически важный регион, а они его удержать не смогут. Плюс Купянск практически занят, а он находится в 25 километрах от Харькова. То есть ВС РФ подходят к Харькову. Иначе говоря, там очень тяжелая ситуация, Украине не до наступления», - считает Подберезкин.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил НСН, что для Дональда Трампа боевые действия на Украине - «просто бизнес», и Киеву сейчас важно разыграть спектакль для «спонсора».

