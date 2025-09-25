Два кармана и Харьков: В России не поверили в наступление ВСУ
Положение украинской армии слишком тяжелое для того, чтобы начать подготовку к новому наступлению, заявил НСН военный аналитик Алексей Подберезкин.
Резервов на контрнаступление у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) нет, предположил в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Президенту США Дональду Трампу перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским доложили о намерении ВСУ начать наступление, для которого потребуется помощь американской разведки, пишет The Wall Street Journal. Позже, 23 сентября, Трамп написал в посте в Truth Social, что «Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, когда она может сражаться» и вернуться к границам 1991 года.
«Я не очень верю в контрнаступление. Американская помощь оказывается Украине все время. Резервы тактически могут быть, но на какую-то серьезную операцию их быть не может. Конечно, две-три бригады они могут собрать, и это делалось не один раз. Могут и сейчас так сделать, но не больше. Все силы собирают по крохам для того, чтобы славянско-краматорскую группировку удержать, потому что там нависли два кармана и это очень тяжелое положение. Это ключевой, стратегически важный регион, а они его удержать не смогут. Плюс Купянск практически занят, а он находится в 25 километрах от Харькова. То есть ВС РФ подходят к Харькову. Иначе говоря, там очень тяжелая ситуация, Украине не до наступления», - считает Подберезкин.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил НСН, что для Дональда Трампа боевые действия на Украине - «просто бизнес», и Киеву сейчас важно разыграть спектакль для «спонсора».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китайские автомобили осенью подорожают на 10% из-за курса юаня
- СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
- Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
- Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
- «Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
- Россиянам объяснили, в каких европейских странах проще купить недвижимость
- DJ Руденко назвал лидеров новой рок-волны и решился «махнуться профессиями» с Цыпкиным
- Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru