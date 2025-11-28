Количество погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 83 человек

Родственники пропавших продолжают их поиски. Список пострадавших включает 76 человек, 11 из которых — пожарные. На стационарном лечении в медицинских учреждениях остаются 56 человек.

При этом пожарные службы еще не обработали как минимум 50 поступивших вызовов о помощи. Спасательная операция продолжается: были эвакуированы еще два человека и несколько питомцев. Огонь удалось взять под контроль в большинстве зданий жилого комплекса.

На территории ЖК расположены девять зданий, в которых живут около 4 тысяч человек. В настоящее время в комплексе проводится реновация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

