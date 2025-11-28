Количество погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 83 человек
По последним данным, в результате пожара в жилом комплексе Гонконга погибли 83 человека, сообщает The South China Morning Post.
Родственники пропавших продолжают их поиски. Список пострадавших включает 76 человек, 11 из которых — пожарные. На стационарном лечении в медицинских учреждениях остаются 56 человек.
При этом пожарные службы еще не обработали как минимум 50 поступивших вызовов о помощи. Спасательная операция продолжается: были эвакуированы еще два человека и несколько питомцев. Огонь удалось взять под контроль в большинстве зданий жилого комплекса.
На территории ЖК расположены девять зданий, в которых живут около 4 тысяч человек. В настоящее время в комплексе проводится реновация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский анонсировал «важные переговоры» с США в ближайшее время
- Количество погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 83 человек
- Пугачеву могут обязать снести пирс у своего поместья на берегу Истры
- С 2026 года могут установить прогрессивную шкалу маткапитала
- Путин допустил сворачивание фронта ВСУ
- Россиян хотят штрафовать за рассылку интимных фото
- Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
- Путин заявил о больших потерях бюджета из-за «черного импорта» через Казахстан
- ЦБ РФ: Санкции в отношении нефтяных компаний могут снизить выручку экспортеров
- Экс-глава Краснодарского краевого суда Чернов лишился статус судьи в отставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru