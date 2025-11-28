Степашин считает, что ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 6%

Снижение инфляции до 4% может открыть путь к уменьшению ключевой ставки Банка России до 6-7%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-премьера РФ, главы Ассоциации юристов России Сергея Степашина.

Россиянам пообещали рост цен на жилье после снижения ставки ЦБ

По его словам, такая ставка будет уже «нормальной». Он отметил, что ключевая ставка — это «палка о двух концах», где приходится выбирать между инфляцией и её снижением. Степашин выразил надежду, что снижение ставки все же произойдет в 2026 году.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН выразил мнение, что ключевая ставка начнет снижаться с марта 2026 года, но это все равно не вызовет слишком сильную кредитную активность.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: minstroyrf.gov.ru
ТЕГИ:ЦентробанкКлючевая Ставка

Горячие новости

Все новости

партнеры