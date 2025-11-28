Степашин считает, что ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 6%
Снижение инфляции до 4% может открыть путь к уменьшению ключевой ставки Банка России до 6-7%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-премьера РФ, главы Ассоциации юристов России Сергея Степашина.
По его словам, такая ставка будет уже «нормальной». Он отметил, что ключевая ставка — это «палка о двух концах», где приходится выбирать между инфляцией и её снижением. Степашин выразил надежду, что снижение ставки все же произойдет в 2026 году.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире НСН выразил мнение, что ключевая ставка начнет снижаться с марта 2026 года, но это все равно не вызовет слишком сильную кредитную активность.
