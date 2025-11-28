В Госдуме намерены сделать для ученых доплату к пенсии до 20%

В Госдуму готовится для внесения проект закона о доплате к пенсии в размере 10% для кандидатов наук и 20% — для докторов наук. По словам парламентариев, текущее законодательство совершенно не учитывает ученые степени при назначении пенсии, что несправедливо и снижает привлекательность научной карьеры.

Депутаты отметили, что эта мера поможет исправить ситуацию: улучшит материальное положение пенсионеров-ученых, остановит «утечку мозгов» и послужит стимулом для молодых специалистов оставаться в науке и образовании. Надбавка будет назначаться автоматически по самой высокой из имеющихся степеней.

Ранее в Госдуме задумались, как правильно считать молодых ученых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

