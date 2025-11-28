В России может появиться купюра номиналом 10 тыс. рублей
В Центральный Банк России поступило обращение от депутатов Госдумы с предложением ввести в обращение банкноту номиналом 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Инициаторами выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис. Они отправили соответствующее обращение на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
В обосновании парламентарии указывают на возросшие издержки при операциях с крупными суммами наличных, связанные с их производством, транспортировкой и хранением. Кроме того, в обращении подчёркивается важность выбора символов для дизайна национальной валюты, что подтвердило активное обсуждение новых образов для купюры 500 рублей.
Ранее в Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
