В России может появиться купюра номиналом 10 тыс. рублей

Инициаторами выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис. Они отправили соответствующее обращение на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В обосновании парламентарии указывают на возросшие издержки при операциях с крупными суммами наличных, связанные с их производством, транспортировкой и хранением. Кроме того, в обращении подчёркивается важность выбора символов для дизайна национальной валюты, что подтвердило активное обсуждение новых образов для купюры 500 рублей.

Ранее в Чечне обвинили ЦБ в нечистоплотном голосовании за дизайн новой купюры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

