Зеленский анонсировал «важные переговоры» с США в ближайшее время

Украина готовится к ключевым переговорам с Вашингтоном по мирному урегулированию, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом

По его словам, диалог начнется в ближайшие дни. Работа над конкретизацией пунктов, согласованных в Женеве, продолжится уже в конце недели, чтобы вывести процесс на путь мира.

Президент добавил, что Киев открыт для совместной работы над планом и с европейскими странами.

Участники украинско-американской встречи в Женеве выделили группу крайне чувствительных пунктов мирного плана, по которым они не имеют полномочий принимать окончательные решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

