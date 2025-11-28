Зеленский анонсировал «важные переговоры» с США в ближайшее время
Украина готовится к ключевым переговорам с Вашингтоном по мирному урегулированию, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, диалог начнется в ближайшие дни. Работа над конкретизацией пунктов, согласованных в Женеве, продолжится уже в конце недели, чтобы вывести процесс на путь мира.
Президент добавил, что Киев открыт для совместной работы над планом и с европейскими странами.
Участники украинско-американской встречи в Женеве выделили группу крайне чувствительных пунктов мирного плана, по которым они не имеют полномочий принимать окончательные решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
