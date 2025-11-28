СМИ: Мадуро призвал защищать Венесуэлу на фоне эскалации отношений с США

Глава государства призвал граждан сохранять выдержку и бдительность, чтобы быть в состоянии отстоять права Венесуэлы как независимого государства. Он заверил, что ситуация находится под контролем, но в то же время заявил о готовности к «победе» в гипотетическом военном столкновении.

Ранее стало известно, что США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

