Россиянам напомнили, что они могут обратиться за пенсией до пенсионного возраста
28 ноября 202505:33
Россияне имеют право на получение накопительной пенсии досрочно — женщины с 55 лет, а мужчины с 60, сообщает «Прайм».
Как заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, это право закреплено в законе «О накопительной пенсии». В то же время, эксперт указывает, что страховая пенсия по старости назначается позже.
По действующим правилам, в 2025 году на нее смогут претендовать женщины в 59 лет и мужчины в 64 года.
Ранее россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
