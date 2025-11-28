Россиянам напомнили, что они могут обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Как заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, это право закреплено в законе «О накопительной пенсии». В то же время, эксперт указывает, что страховая пенсия по старости назначается позже.

По действующим правилам, в 2025 году на нее смогут претендовать женщины в 59 лет и мужчины в 64 года.

Ранее россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

