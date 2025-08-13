СМИ: Украина смирилась с утерей Донбасса и пытается сохранить Сумы
13 августа 202504:31
Киев смерился с тем, что украинские войска не смогут удержать Донбасс, сообщает ТАСС.
Поэтому Украина старается не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается выводить войска из Донбасса, поскольку опасается возможного нового наступления с этой территории. По его мнению, Донбасс может стать плацдармом для атак на Днепропетровскую и Харьковскую области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина смирилась с утерей Донбасса и пытается сохранить Сумы
- В Госдуме заявили, что старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях
- СМИ: Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США
- Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде
- СМИ: Трамп и Вэнс могут виртуально встретиться с Зеленским и лидерами ЕС
- СМИ: Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе
- Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%
- Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой
- Белый дом: Саммит на Аляске будет двусторонним
- Готовятся к войне: Стало известно о перевооружении стран ЕС «исторического масштаба»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru