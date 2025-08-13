СМИ: Украина смирилась с утерей Донбасса и пытается сохранить Сумы

Киев смерился с тем, что украинские войска не смогут удержать Донбасс, сообщает ТАСС.

Бородай назвал условие и сроки полного освобождения Донбасса

Поэтому Украина старается не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается выводить войска из Донбасса, поскольку опасается возможного нового наступления с этой территории. По его мнению, Донбасс может стать плацдармом для атак на Днепропетровскую и Харьковскую области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ДонбассУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры