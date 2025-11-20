СМИ: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта
Украина не соглашается с новым проектом урегулирования, предложенным администрацией Дональда Трампа, и требует его существенной доработки, сообщает Financial Times.
По словам украинских источников издания, данный документ фактически дублирует ключевые требования России и не может рассматриваться в качестве основы для диалога. План Вашингтона, среди прочего, включает положения о закреплении государственного статуса русского языка и защите прав канонической УПЦ.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
