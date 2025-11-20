СМИ: Украина не принимает новый план Трампа по урегулированию конфликта

Украина не соглашается с новым проектом урегулирования, предложенным администрацией Дональда Трампа, и требует его существенной доработки, сообщает Financial Times.

Экс-депутат Рады: Трамп готов сдать Зеленского, чтобы решить украинский конфликт

По словам украинских источников издания, данный документ фактически дублирует ключевые требования России и не может рассматриваться в качестве основы для диалога. План Вашингтона, среди прочего, включает положения о закреплении государственного статуса русского языка и защите прав канонической УПЦ.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:РоссияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры