СМИ: Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию
США внимательно следят за реакцией украинской стороны на выдвинутые ими предложения по урегулированию кризиса на востоке Украины, сообщает Axios.
Такое заявление порталу сделал анонимный высокопоставленный сотрудник администрации США. Инициатива американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, направленная на проведение консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, была приостановлена, поскольку глава государства не заинтересован в обсуждении нового плана Вашингтона по урегулированию.
Дополнительной причиной отсрочки стало ухудшение внутренней обстановки в Киеве, связанное с коррупционными разбирательствами вокруг ближайшего окружения Зеленского.
План США предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине взамен уступок территорий Восточной Украины, находящихся сейчас под украинским контролем. Эти территории, включая Донбасс, предлагается сделать демилитаризированной зоной. Таким образом, считают американцы, Украина сможет избежать потери этих районов в результате продолжения военных действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы по-прежнему нет новой информации относительно обсуждаемого в СМИ плана по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет
- Школа удалила фото с девочкой в никабе после волны возмущения
- СМИ: Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию
- Сбербанк уволит сотрудников, которых ИИ признал нерезультативными
- Трамп заявил о готовности США «вести себя отвратительно» с врагами
- Песков: У Москвы нет новых данных по планам украинского урегулирования
- «Революция и золотые трубы»: Чем запомнилась XI премия «Все Цвета Джаза»
- Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией
- «Импровизировать по жизни»: Мерабова назвала сюрпризом триумф на премии «Все Цвета Джаза»
- Россия откроет посольство в Того в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru