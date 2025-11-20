СМИ: Зеленский отказался обсуждать план США по урегулированию

Такое заявление порталу сделал анонимный высокопоставленный сотрудник администрации США. Инициатива американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, направленная на проведение консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, была приостановлена, поскольку глава государства не заинтересован в обсуждении нового плана Вашингтона по урегулированию.

Дополнительной причиной отсрочки стало ухудшение внутренней обстановки в Киеве, связанное с коррупционными разбирательствами вокруг ближайшего окружения Зеленского.

План США предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине взамен уступок территорий Восточной Украины, находящихся сейчас под украинским контролем. Эти территории, включая Донбасс, предлагается сделать демилитаризированной зоной. Таким образом, считают американцы, Украина сможет избежать потери этих районов в результате продолжения военных действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы по-прежнему нет новой информации относительно обсуждаемого в СМИ плана по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

