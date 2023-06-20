СМИ: Украина готовит контракты о производстве западных вооружений

Украина ведет переговоры о налаживании в стране производства вооружений, в том числе беспилотников, сообщил Reuters замминистра стратегической промышленности Сергей Боев.

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По его словам работа ведется с оборонными компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы. Некоторые из них готовы инвестировать в производство беспилотных летательных аппаратов.

Боев выразил уверенность, что конкретные соглашения будут подписаны в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны ни дали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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