СМИ: Украина готовит контракты о производстве западных вооружений
Украина ведет переговоры о налаживании в стране производства вооружений, в том числе беспилотников, сообщил Reuters замминистра стратегической промышленности Сергей Боев.
По его словам работа ведется с оборонными компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы. Некоторые из них готовы инвестировать в производство беспилотных летательных аппаратов.
Боев выразил уверенность, что конкретные соглашения будут подписаны в течение следующих нескольких месяцев.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны ни дали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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