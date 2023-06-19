СМИ: Киев заплатил за сломанное западное оружие $800 млн

Украина перечислила западным поставщикам $800 миллионов долларов за сломанное или непоставленное вооружение. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

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По информации издания, эту сумму Украина заплатила по соответствующим контрактам с начала российской спецоперации. До сих пор не выполнены соглашения на сотни миллионов долларов, пишет NYT.

«У нас были случаи, когда мы заплатили и не получили», - цитирует газета слова одного из источников в Киеве.

Информационное агентство Belga ранее сообщило, что Украина проведет проверку и отчитается перед Бельгией за использование поставленного оружия при нападении диверсантов на Белгородскую область, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ОружиеЗападУкраина

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