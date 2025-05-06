Собянин: Уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву
6 мая 202502:21
Силами ПВО Министерства обороны России уничтожено ещё десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших на Москву с разных направлений, заявил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Эксперты работают на месте происшествий.
До этого удалось отразить атаку трех беспилотников, а чуть ранее – шести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru