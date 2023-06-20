Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали

По его словам, в настоящее время украинские Вооруженные силы больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления. Говоря об ожиданиях от предстоящего саммита Североатлантического альянса, дипломат заявил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в НАТО.

Ранее Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

