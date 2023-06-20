Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны ни дали, пока не закончен конфликт, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время украинские Вооруженные силы больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления. Говоря об ожиданиях от предстоящего саммита Североатлантического альянса, дипломат заявил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в НАТО.
Ранее Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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