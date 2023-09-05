По данным издания, Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Однако Зеленский, в свою очередь, отказывается от переговоров. Глава государства попытался «выкручивать руки американцам», но «поломал себе зубы».

Le Figaro также напоминает о поведении президента Украины на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе, который оказывал чрезмерное давление на Вашингтон, чтобы заставить согласиться с незамедлительным присоединением Украины к альянсу, которого США не хотели. Это вызвало у Вашингтона раздражение.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Украина не направляла России каких-либо сигналов о готовности к переговорному процессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

