СМИ: США недовольны отказом Зеленского от мирных переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен воевать до победного конца, что вызывает раздражение у американских властей, сообщает Le Figaro.

Глава МИД Украины заявил, что путь к переговорам с РФ лежит через поле боя

По данным издания, Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Однако Зеленский, в свою очередь, отказывается от переговоров. Глава государства попытался «выкручивать руки американцам», но «поломал себе зубы».

Le Figaro также напоминает о поведении президента Украины на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе, который оказывал чрезмерное давление на Вашингтон, чтобы заставить согласиться с незамедлительным присоединением Украины к альянсу, которого США не хотели. Это вызвало у Вашингтона раздражение.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Украина не направляла России каких-либо сигналов о готовности к переговорному процессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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