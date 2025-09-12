Как Россия ответит на операцию НАТО «Восточный страж»
В НАТО только и ждут реакцию России на заявления об операции, однако никаких ответных шагов пока не будет, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.
Реакция России на объявленную НАТО операцию «Восточный страж» будет зависеть от конкретных шагов Североатлантического альянса, заявил в интервью НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее объявил о начале альянсом операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), цель которой - укрепление позиций «вдоль восточного фланга». Это заявление прозвучало на фоне жалоб Польши на инцидент с беспилотниками, в котором Варшава голословно обвинила Москву. Чепа отметил, что Россия не будет первой отвечать на очередную провокацию.
«Сейчас мы не будем предпринимать никаких шагов, угрожать. Они только и ждут этого. Мы будем реагировать на это в зависимости от их шагов. Они провоцируют Россию, ничего нового мы не видим», - сказал Чепа.
По словам генсека НАТО, в операции будут задействованы ресурсы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран. Отмечается, что она охватит весь восточный фланг границ стран Альянса, при этом конкретные действия не уточняются.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что границу его страны пересекли 19 беспилотников. По его утверждению, это были российские дроны, хотя доказательств этого Польша не привела. В Минобороны РФ заявили 10 сентября о массированном ночном ударе по предприятиям ВПК в ряде западных областей Украины, отметив, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения
- Лихачева раскрыла потери российских музеев из-за льготников
- «Лишь бы отвязались!»: Почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 1%
- Чемпиона Европы по боксу убили в Омске
- Как Россия ответит на операцию НАТО «Восточный страж»
- На кого из героинь книг хотят быть похожи россиянки
- Певец Niletto признался, что Розенбаум вдохновил его взяться за гитару
- В Тель-Авиве усомнились, что увидят санкции ЕС против Израиля
- Никас Сафронов представил арт-объект на бульваре в Москве
- В МИД Польши заявили об отсутствии основания для разрыва дипотношений с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru