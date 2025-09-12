Как Россия ответит на операцию НАТО «Восточный страж»

«Сейчас мы не будем предпринимать никаких шагов, угрожать. Они только и ждут этого. Мы будем реагировать на это в зависимости от их шагов. Они провоцируют Россию, ничего нового мы не видим», - сказал Чепа.

По словам генсека НАТО, в операции будут задействованы ресурсы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран. Отмечается, что она охватит весь восточный фланг границ стран Альянса, при этом конкретные действия не уточняются.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что границу его страны пересекли 19 беспилотников. По его утверждению, это были российские дроны, хотя доказательств этого Польша не привела. В Минобороны РФ заявили 10 сентября о массированном ночном ударе по предприятиям ВПК в ряде западных областей Украины, отметив, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

