Лихачева раскрыла потери российских музеев из-за льготников

Российские музеи из-за посетителей-льготников теряют треть билетной выручки, при этом в регионах они «страдают» от действий губернаторов, заявила в интервью НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ранее сообщил, что более четверти посетителей музеев ходят туда бесплатно, при этом системы компенсации льгот государством нет. Лихачева привела еще более внушительные цифры, посетовав, что музеи из-за льготников «вылетают в трубу».