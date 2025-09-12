Лихачева раскрыла потери российских музеев из-за льготников
Елизавета Лихачева в эфире НСН призвала «прошерстить» список льготников, назвав в числе других проблем музеев жесточайший кадровый голод и «идиотские руколепки».
Российские музеи из-за посетителей-льготников теряют треть билетной выручки, при этом в регионах они «страдают» от действий губернаторов, заявила в интервью НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ранее сообщил, что более четверти посетителей музеев ходят туда бесплатно, при этом системы компенсации льгот государством нет. Лихачева привела еще более внушительные цифры, посетовав, что музеи из-за льготников «вылетают в трубу».
«Есть федеральный список льготников, в который входят многодетные родители, но кому-то пришла в голову гениальная идея сделать для них бесплатный вход ежедневно. Раньше это был определенный день, специально выделенный под многодетных, а теперь это ежедневное. То есть бюджеты музеев опять вылетели в трубу в очередной раз. Всех льготников музей оплачивает сам. Никаких государственных компенсаций льготных билетов ни один музей не получает. Из-за бесплатных категорий музеи теряют треть билетной выручки», - подчеркнула Лихачева.
Она призвала «прошерстить» список льготников, напомнив, что в советские времена система компенсаций существовала.
«Для начала я бы прошерстила список льготников, потому что там сейчас, по-моему, 40 или 50 позиции. Во-вторых, есть льготы, которые устанавливает сам музей, а есть - которые устанавливает государство. Было бы хорошо, если бы музей получал каким-то образом компенсацию за "государственные льготы". В принципе, механизмы все известны, ничего сложного в этом нет. В Советском Союзе льготное посещение компенсировалось», - отметила экс-глава Пушкинского музея.
В числе других проблем музеев она назвала кадровый дефицит, зарплаты и «игры» губернаторов.
«Сложностей очень много. Во-первых, музеи всем вечно должны, на них все время спускаются какие-то директивы. Федеральные музеи в этом смысле находятся в лучшей ситуации, чем, региональные, потому что Минкультуры России обычно не страдает тем, что спускают всякие идиотские "руколепки". А регионам иногда не везет, потому что они целиком и полностью зависят от губернаторов, некоторые из которых относятся к музеям относятся, как к своей личной игрушке. Хроническое недофинансирование музеев приводит к жесточайшему кадровому голоду. Музеям нужны высококлассные специалисты, а туда приходят люди без соответствующей квалификации. При этом зарплаты в музеях сейчас проходят по нижней планке приличной зарплаты и даже ниже», - заключила собеседница НСН.
Ранее Лихачева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковала тех, кого смущает статуя Давида работы Микеладжело, копия которой находится в Пушкинскому музее в Москве.
