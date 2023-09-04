Ушаков: Москва не получала от Киева сигнала о готовности к переговорам
Украина не направляла России каких-либо сигналов о готовности к переговорному процессу, заявил в эфире Первого канала помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Переговоры проводятся между двумя сторонами, пока никаких сигналов другой стороны насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», - отметил он.
Ушаков сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан ничего не передавал российской стороне после посещения Киева.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи объявил о готовности Анкары стать посредником в урегулировании конфликта. По его словам, республика готова помочь в организации мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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