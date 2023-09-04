Ушаков: Москва не получала от Киева сигнала о готовности к переговорам

«Переговоры проводятся между двумя сторонами, пока никаких сигналов другой стороны насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели», - отметил он.

Ушаков сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан ничего не передавал российской стороне после посещения Киева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи объявил о готовности Анкары стать посредником в урегулировании конфликта. По его словам, республика готова помочь в организации мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».

