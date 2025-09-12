Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения
Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов, который отбывает наказание в виде 13 лет лишения свободы за хищение свыше четырех миллиардов рублей, отказался признавать вину в незаконном обороте оружия и получении взяток. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Иванова.
Следствие полагает, что Ивановым были получены три взятки в размере свыше 1,35 млрд рублей. Также дома у бывшего чиновника обнаружили переделанный автоматический пистолет Стечкина, дуэльный пистолет, револьвер, два переделанных самозарядных карабина и другое оружие — всего 26 единиц, среди которых имеются кортики, шпаги, мечи и пистолеты.
Ранее Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество Иванова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
