Экс-замминистра обороны Иванов отверг все новые обвинения

Следствие полагает, что Ивановым были получены три взятки в размере свыше 1,35 млрд рублей. Также дома у бывшего чиновника обнаружили переделанный автоматический пистолет Стечкина, дуэльный пистолет, револьвер, два переделанных самозарядных карабина и другое оружие — всего 26 единиц, среди которых имеются кортики, шпаги, мечи и пистолеты.

Ранее Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество Иванова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

