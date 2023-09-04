Глава МИД Украины заявил, что путь к переговорам с РФ лежит через поле боя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт с Россией нельзя остановить просто усадив стороны за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в случае заморозки Москва получит передышку и использует её для подготовки новой атаки.

«Путь к дипломатии лежит через поле боя», - указал украинский министр.

Он добавил, что «справедливый мир» возможен при соблюдении территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает никаких мирных предложений по конфликту на Украине, кроме «плана Зеленского», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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