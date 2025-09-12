Чемпиона Европы по боксу убили в Омске
Чемпиона Европы по боксу убили в его квартире в Омске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что 31-летнего мужчину застрелил из пистолета ТТ его 23-летний знакомый в ходе ссоры 10 сентября.
Злоумышленник попытался скрыться в Новосибирской области после совершения убийства, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина признался в содеянном, однако отказался давать показания. Он был отправлен под арест на два месяца.
По данным Telegram-канала «Mash на спорте», жертвой стал боксер Ловари Михайленко.
Ранее бывшего игрока сборной Боливии по футболу Серхио Хауреги убили во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
