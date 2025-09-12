Певец Niletto признался, что Розенбаум вдохновил его взяться за гитару
Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) назвал народного артиста России Александра Розенбаума одним из самых значимых деятелей российской музыкальной культуры.
В беседе с «Газетой.Ru» Прытков признался, что восхищается уникальностью художественного стиля народного артиста, а гитарные партии Розенбаума мотивируют его совершенствовать собственное мастерство.
Прытков также назвал песни Розенбаума уникальными, потому что в них сочетаются разные образы, такие как блатные ребята, щеголеватый уличный парень, простые романтики и патриотичные истории жителей Одессы и Кубани.
Ранее Розенбаум рассказал специальному корреспонденту НСН, почему лишь в 73 года созрел до постановки театрального спектакля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемпиона Европы по боксу убили в Омске
- Как Россия ответит на операцию НАТО «Восточный страж»
- На кого из героинь книг хотят быть похожи россиянки
- Певец Niletto признался, что Розенбаум вдохновил его взяться за гитару
- В Тель-Авиве усомнились, что увидят санкции ЕС против Израиля
- Никас Сафронов представил арт-объект на бульваре в Москве
- В МИД Польши заявили об отсутствии основания для разрыва дипотношений с Россией
- Маркетплейсы объяснили миллионные продажи запрещенных накладок на ремни
- Супержанр для зрителя: Войтинский объяснил интерес к сказкам в кино
- Генсек НАТО объявил о запуске операции «Восточный часовой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru