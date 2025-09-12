Певец Niletto признался, что Розенбаум вдохновил его взяться за гитару

В беседе с «Газетой.Ru» Прытков признался, что восхищается уникальностью художественного стиля народного артиста, а гитарные партии Розенбаума мотивируют его совершенствовать собственное мастерство.

Прытков также назвал песни Розенбаума уникальными, потому что в них сочетаются разные образы, такие как блатные ребята, щеголеватый уличный парень, простые романтики и патриотичные истории жителей Одессы и Кубани.

