Певец Niletto признался, что Розенбаум вдохновил его взяться за гитару

Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) назвал народного артиста России Александра Розенбаума одним из самых значимых деятелей российской музыкальной культуры.

В беседе с «Газетой.Ru» Прытков признался, что восхищается уникальностью художественного стиля народного артиста, а гитарные партии Розенбаума мотивируют его совершенствовать собственное мастерство.

Прытков также назвал песни Розенбаума уникальными, потому что в них сочетаются разные образы, такие как блатные ребята, щеголеватый уличный парень, простые романтики и патриотичные истории жителей Одессы и Кубани.

Ранее Розенбаум рассказал специальному корреспонденту НСН, почему лишь в 73 года созрел до постановки театрального спектакля.

