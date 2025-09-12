«Лишь бы отвязались!»: Почему ЦБ снизил ключевую ставку лишь на 1%
Банки заранее знали, что Центробанк снизит ключевую ставку, однако сам регулятор делает это неохотно, поскольку не верит в то, что наметился тренд на снижение темпов инфляции, сказал НСН Денис Ракша.
Центробанк пошел на снижение ключевой ставки из-за давления со стороны — регулятор не верит в то, что наметился устойчивый тренд на снижение инфляции, и в то, что ее удастся довести до 4% к 2026 году. Об этом НСН заявил экономист Денис Ракша.
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку, но лишь на 1% — с 18% до 17% годовых. При этом ЦБ сохранил прогноз, что инфляция в стране снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026 году. В свою очередь ВТБ уже сообщил, что снижает ставки по кредитам наличными на 4%, а также планирует улучшить условия по ипотеке и автокредитам. Ракша заявил, что Центробанк пошел на снижение ключевой ставки, поддавшись давлению извне.
«Центробанк вовсе не стал бы снижать ставку, если бы на него не давили так сильно. ЦБ до сих пор не уверен в том, что наметился устойчивый тренд на снижение темпов инфляции. Он хочет понаблюдать за тем, что будет осенью, после нескольких недель дефляции. Об этом очень много было сказано за последнюю пару недель, и везде говорилось одно и то же — дескать, даже школьники знают, что летом бывает плодоовощная дефляция и что не нужно на нее смотреть — стоит смотреть на то, что будет потом. С другой стороны, на Центробанк давят все, кому не лень. Все очень хотели, чтобы ЦБ резко снижал ставку, и он снизил ставку на один процентный пункт, лишь бы от него отвязались и не мешали работать. Не факт, что снижение будет и дальше. Следующее заседание всего через месяц, в октябре. Если за этот месяц что-то и случится, то вряд ли это что-то будет в пользу снижения. После дефляции мы вернемся к какому-то темпу роста инфляции. Уже одно это не будет с точки зрения ЦБ говорить о том, что нужно и дальше снижать ставку. Центробанки во всем мире — очень консервативные учреждения», — сказал Ракша.
Кроме того, собеседник НСН усомнился в том, что инфляция в 2026 году будет снижена до 4%.
«Центробанк все время оговаривается, что этот прогноз будет актуален только в том случае, если свою часть договора выполнит Минфин, если он не будет вбрасывать дополнительные бюджетные расходы в экономику. Все прекрасно понимают, что именно такими вбросами Минфин и займется, хоть и делают вид, что это не так. Все понимают, как формируется расходная часть бюджета. Минфин сам признается, что в этом году хочет перераспределить два триллиона рублей внутри утвержденного бюджета за оставшиеся четыре месяца, и говорит о дополнительных государственных заимствованиях. Понятно, что Минфин не сам придумывает эти расходы — у него есть контрагенты в правительстве, которые говорят, сколько денег надо потратить. Вероятнее всего, Минфин свою часть договора не выполнит, поэтому Центробанк сможет всегда переложить на него ответственность за то, что инфляцию до нужного уровня снизить не удалось. ЦБ может сослаться на то, что у него дополнительные деньги в экономике, поэтому их нужно каким-то образом стерилизовать ставкой», — подчеркнул экономист.
Эксперт выразил уверенность, что снижение ставки ЦБ подстегнет покупательскую способность.
«Лично мне уже начали наперебой звонить банки с предложением взять кредиты. Они понизили на 1-1,5% свои 49% по кредиту. Конечно, есть люди, которые возьмут кредит и на таких условиях, но, вероятнее всего, это все-таки в основном рефинансирование. То есть покупать что-то, понимая, что ты будешь переплачивать в несколько раз в течение нескольких лет, — это безумие. Банки понизят ставки номинально. Скорее они гораздо сильнее понизят ставки по депозитам, однако на депозитах держат деньги не те люди, которые побегут на них что-то покупать. Это не те деньги, на которые люди живут. Может, часть денег и будут снимать с депозитов, но дальше они будут просто перекладываться. Сейчас активизируются все брокеры, которые потихоньку перекладывают деньги в инвестиционные варианты. Я не удивлюсь, если они начнут перекладываться и в недвижимость за наличные», — отметил собеседник НСН.
В заключение Ракша предположил, что курс рубля ослабнет на фоне снижения ключевой ставки.
«Снижение ключевой ставки будет давать какое-то ослабление рубля, но какое — не знает никто, сложно предсказать реакцию рынка. Рынок очень тонкий, на нем практически никого нет, очень маленький объем торговли. Один крупный покупатель или продавец может этот рынок развернуть, обрушить или, наоборот, подстегнуть. Мне кажется, что этот процентный пункт, на который Центробанк снизил ставку, давным-давно все заложили. Банки заранее знали, что Центробанк понизит ставку», — подытожил он.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков заявил, что удержать российскую экономику от рецессии сегодня поможет только постепенное, последовательное снижение ключевой ставки.
