Центробанк пошел на снижение ключевой ставки из-за давления со стороны — регулятор не верит в то, что наметился устойчивый тренд на снижение инфляции, и в то, что ее удастся довести до 4% к 2026 году. Об этом НСН заявил экономист Денис Ракша.

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку, но лишь на 1% — с 18% до 17% годовых. При этом ЦБ сохранил прогноз, что инфляция в стране снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026 году. В свою очередь ВТБ уже сообщил, что снижает ставки по кредитам наличными на 4%, а также планирует улучшить условия по ипотеке и автокредитам. Ракша заявил, что Центробанк пошел на снижение ключевой ставки, поддавшись давлению извне.

«Центробанк вовсе не стал бы снижать ставку, если бы на него не давили так сильно. ЦБ до сих пор не уверен в том, что наметился устойчивый тренд на снижение темпов инфляции. Он хочет понаблюдать за тем, что будет осенью, после нескольких недель дефляции. Об этом очень много было сказано за последнюю пару недель, и везде говорилось одно и то же — дескать, даже школьники знают, что летом бывает плодоовощная дефляция и что не нужно на нее смотреть — стоит смотреть на то, что будет потом. С другой стороны, на Центробанк давят все, кому не лень. Все очень хотели, чтобы ЦБ резко снижал ставку, и он снизил ставку на один процентный пункт, лишь бы от него отвязались и не мешали работать. Не факт, что снижение будет и дальше. Следующее заседание всего через месяц, в октябре. Если за этот месяц что-то и случится, то вряд ли это что-то будет в пользу снижения. После дефляции мы вернемся к какому-то темпу роста инфляции. Уже одно это не будет с точки зрения ЦБ говорить о том, что нужно и дальше снижать ставку. Центробанки во всем мире — очень консервативные учреждения», — сказал Ракша.