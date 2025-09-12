В Тель-Авиве усомнились, что увидят санкции ЕС против Израиля

ЕС не сможет согласовать санкции против Израиля, заявил в беседе с НСН израильский дипломат Цви Маген. 

Никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет, заявил НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

Ранее еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Аджа Лябиб заявил, что все страны ЕС согласны с тем, что Израиль нарушил вторую статью Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которая предписывает соблюдать права человека, и готовы действовать. Маген считает, что всё ограничится политическим высказыванием.

«На мой взгляд, всё закончится политическим высказыванием, никаких санкций для Израиля не будет, потому что их введение требует единогласного решения всех стран, входящих в Евросоюз, а у многих из них существуют двусторонние соглашения с еврейским государством. Но всё может быть, если в Европе начнут воспринимать Израиль в качестве партнера Соединенных Штатов, с которыми у ЕС сейчас противостояние», - сказал дипломат.

Ранее стало известно, что ЕС выделит Палестине пакет помощи на 1,6 млрд евро, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

