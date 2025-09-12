Никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет, заявил НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

Ранее еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Аджа Лябиб заявил, что все страны ЕС согласны с тем, что Израиль нарушил вторую статью Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которая предписывает соблюдать права человека, и готовы действовать. Маген считает, что всё ограничится политическим высказыванием.