Путин назвал бесценным даром многонациональность России

Многонациональность России — ее бесценный дар, заявил в ходе приветственной речи на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

Путин призвал различать патриотизм и национализм

По мнению главы государства, задача культуры — находить баланс между открытостью и сохранением национальных ценностей.

Форум продлится до 13 сентября, тема мероприятия — «Возвращение к культуре — новые возможности».

Ранее Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости четкого различия между патриотизмом и национализмом, подчеркнув, что последнее нередко становится основой для проявлений ненависти и может привести к нацизму. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

