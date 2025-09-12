Путин назвал бесценным даром многонациональность России
Многонациональность России — ее бесценный дар, заявил в ходе приветственной речи на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, сообщило РИА Новости.
По мнению главы государства, задача культуры — находить баланс между открытостью и сохранением национальных ценностей.
Форум продлится до 13 сентября, тема мероприятия — «Возвращение к культуре — новые возможности».
Ранее Путин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил о необходимости четкого различия между патриотизмом и национализмом, подчеркнув, что последнее нередко становится основой для проявлений ненависти и может привести к нацизму. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
