СМИ: США не будут отправлять Украине дальнобойные ATACMS

Власти Соединенных Штатов в ближайшем будущем не изменят своего решения об отказе отправлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post.

NYT: В администрации Байдена идут дебаты о возможности передать Киеву ракеты ATACMS

По данным издания, такой позиции придерживается администрация американского лидера Джо Байдена, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы украинских властей.

Главное беспокойство у Вашингтона вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Министерства обороны США.

Ранее в армии США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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