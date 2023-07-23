СМИ: США не будут отправлять Украине дальнобойные ATACMS
Власти Соединенных Штатов в ближайшем будущем не изменят своего решения об отказе отправлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post.
По данным издания, такой позиции придерживается администрация американского лидера Джо Байдена, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы украинских властей.
Главное беспокойство у Вашингтона вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Министерства обороны США.
Ранее в армии США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru