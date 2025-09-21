Пушков: Урегулирование на Украине возможно только с согласия Москвы

Урегулирование кризиса вокруг Украины невозможно без участия Москвы, так как его условия напрямую касаются безопасности России, сообщил в Telegram председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Макрон: 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

Так он отреагировал на заявление президента Финляндии Александера Стубба. Сенатор указал, что если бы у РФ не было права голоса, президент США Дональд Трамп не стал бы встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Пушков отметил, что политики в Европе на протяжении 3,5 лет безрезультатно пытаются навязать Москве условия, которые для нее неприемлемы.

Ранее Стубб заявил, что Москва не должна иметь никакого влияния на то, какие гарантии безопасности будут даны Украине.

До этого лидер Финляндии и бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную перепалку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба сенатора
