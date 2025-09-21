Пушков: Урегулирование на Украине возможно только с согласия Москвы

Так он отреагировал на заявление президента Финляндии Александера Стубба. Сенатор указал, что если бы у РФ не было права голоса, президент США Дональд Трамп не стал бы встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Пушков отметил, что политики в Европе на протяжении 3,5 лет безрезультатно пытаются навязать Москве условия, которые для нее неприемлемы.

Ранее Стубб заявил, что Москва не должна иметь никакого влияния на то, какие гарантии безопасности будут даны Украине.

До этого лидер Финляндии и бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную перепалку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

