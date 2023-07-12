NYT: В администрации Байдена идут дебаты о возможности передать Киеву ракеты ATACMS

В администрации президента США Джо Байдена «тихо» обсуждают возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times.

При этом в Министерстве обороны США якобы предупредили власти, что располагают небольшим числом ATACMS, сообщает издание. Также Вашингтон опасается, что Кием может применить ракеты по российским территориям.

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Накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Дмитрий Песков заявил, что решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и грозит последствиями для Киева.

На этом фоне ненерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил «Радиоточке НСН», что Франция рискует стать военной целью для России.

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