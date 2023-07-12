NYT: В администрации Байдена идут дебаты о возможности передать Киеву ракеты ATACMS
В администрации президента США Джо Байдена «тихо» обсуждают возможную передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times.
При этом в Министерстве обороны США якобы предупредили власти, что располагают небольшим числом ATACMS, сообщает издание. Также Вашингтон опасается, что Кием может применить ракеты по российским территориям.
Накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Дмитрий Песков заявил, что решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и грозит последствиями для Киева.
На этом фоне ненерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил «Радиоточке НСН», что Франция рискует стать военной целью для России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru