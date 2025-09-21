По его словам, поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно».

Военный парад «Сила единства» в Белграде проходит ежегодно и приурочен ко Дню сербского единства, свободы и национального флага.

Ранее Вучич заявил, что спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

