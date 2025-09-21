Вучич заявил, что посольства Запада испугались Белоусова

Посольства стран Запада испугались визита на военный парад в Белграде министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

Вучич заявил, что более не намерен баллотироваться на пост президента Сербии

По его словам, поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно».

Военный парад «Сила единства» в Белграде проходит ежегодно и приурочен ко Дню сербского единства, свободы и национального флага.

Ранее Вучич заявил, что спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

