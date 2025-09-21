Вучич заявил, что посольства Запада испугались Белоусова
Посольства стран Запада испугались визита на военный парад в Белграде министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
По его словам, поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно».
Военный парад «Сила единства» в Белграде проходит ежегодно и приурочен ко Дню сербского единства, свободы и национального флага.
Ранее Вучич заявил, что спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Здание школы обрушилось в городе Татарск
- Трамп: Вашингтон добивается от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ
- Вучич заявил, что посольства Запада испугались Белоусова
- Пушков: Урегулирование на Украине возможно только с согласия Москвы
- СМИ: США уступают в лунной гонке Китаю из-за задержек SpaceX
- Победитель «Интервидения» хочет доучить русский и написать на нем песню
- СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Патрушева
- Предложено увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах
- Зеленский ввел санкции против Мизулиной
- СМИ: В Дербенте горит многоэтажный жилой дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru