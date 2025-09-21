Предложено увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах, сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В документе сказано о необходимости установить базовый штраф в размере до 15 тыс. рублей. Депутаты также предложили за повторное нарушение наказание в двукратном размере или административный арест на 15 суток.
При этом управляющие организации, товарищества собственников жилья или жилищно-строительные кооперативы должны будут оплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей.
Ранее журналист Владимир Познер заявил, что запрет на продажу алкоголя людям до 21 года можно уменьшить доступность спиртного, однако не поможет искоренить причину массового употребления алкоголя молодыми людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
