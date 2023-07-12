В армии США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

По его словам, они имеют увеличенную дальность полёта, что позволяет атаковать цели, расположенные в более глубоком тылу противника.

В ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США у Джорджа поинтересовались, были бы ракеты ATACMS полезны Украине, на что генерал ответил утвердительно.

Ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Белый дом передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

