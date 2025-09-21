СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Патрушева
21 сентября 202505:01
Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, сообщает ТАСС.
11 июля СБУ заочно предъявила зампреду обвинения по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Тогда в ведомстве поводом для обвинений назвали якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав РФ территорий.
Ранее СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
