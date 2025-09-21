СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Патрушева

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева, сообщает ТАСС.

СБУ объявила в розыск Тимати

11 июля СБУ заочно предъявила зампреду обвинения по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Тогда в ведомстве поводом для обвинений назвали якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав РФ территорий.

Ранее СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаСБУПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры