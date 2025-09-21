Трамп: Вашингтон добивается от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ
Лидер США Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель страны при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от союзников в Европе прекращения закупок российской нефти, сообщает ТАСС.
По его словам, Уитэкер не позволит этому продолжаться долго. «Поговори с ними, пожалуйста», — заявил президент США. Также Трамп указал, что его администрация принимает меры для наращивания добычи нефти в США и снижения ее стоимости.
Ранее стало известно, что в новом пакете европейских санкций не будет ограничений на покупку нефти из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru