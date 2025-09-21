Трамп: Вашингтон добивается от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ

Лидер США Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель страны при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от союзников в Европе прекращения закупок российской нефти, сообщает ТАСС.

В России объяснили мировое лидерство США по добыче и запасам нефти

По его словам, Уитэкер не позволит этому продолжаться долго. «Поговори с ними, пожалуйста», — заявил президент США. Также Трамп указал, что его администрация принимает меры для наращивания добычи нефти в США и снижения ее стоимости.

Ранее стало известно, что в новом пакете европейских санкций не будет ограничений на покупку нефти из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

