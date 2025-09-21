Здание школы обрушилось в городе Татарск
21 сентября 202508:01
Здание школы №5 обрушилось в городе Татарск Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Часть двухэтажного здания рухнула утром 21 сентября. По предварительным данным, внутри никого не было, поскольку сегодня выходной день.
По словам местных жителей, если бы ЧП произошло в будни, могли бы быть жертвы.
Ранее в Москве спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
