Здание школы обрушилось в городе Татарск

Здание школы №5 обрушилось в городе Татарск Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Часть двухэтажного здания рухнула утром 21 сентября. По предварительным данным, внутри никого не было, поскольку сегодня выходной день.

По словам местных жителей, если бы ЧП произошло в будни, могли бы быть жертвы.

Ранее в Москве спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
